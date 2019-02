Recessione Italia: Tria, dato Pil era atteso e determinato da ciclo economico europeo

Valeria Panigada 1 febbraio 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

IlPil diffuso ieri dall'Istat che hanno ufficializzato l'ingresso in recessione dell'Italia (-0,2% t/t nel IV trimestre) era un dato "atteso ed è determinato dal ciclo economico europeo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiegando: "La fase di recessione tecnica che stiamo attraversando riflette l’impatto sul manifatturiero italiano del forte rallentamento del commercio internazionale e della produzione industriale tedesca". Secondo Tria la risposta non può che essere quella di accelerare il programma di investimenti pubblici previsti dal Governo e le altre misure contenute nella legge di bilancio. "Sottolineo infine che questi dati, ampiamente attesi, non stanno intaccando il recupero di fiducia dei mercati finanziari nel debito italiano", ha aggiunto.