Reati informatici aumentano: il 5% degli italiani subisce clonazione carte o truffe

Valeria Panigada 1 febbraio 2019 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Inuna fotografia complessivamente statica della criminalità in Italia, fanno eccezione i reati informatici che invece aumentano. Lo rivela l'indagine Istat, diffusa oggi, relativi agli anni 2015 e 2016. Circa il 5% degli italiani ha subito truffe informatiche e clonazione delle carte bancarie. In particolare, il phishing ha riguardato il 7,7% delle persone, le quali hanno risposto a email false in cui si chiedevano credenziali; l’11,8% delle persone che comprano on line è stato vittima di una truffa; lo 0,6% di quanti utilizzano on-banking ha avuto perdite di denaro in operazioni bancarie on line.