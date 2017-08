Realizzi sul bancario a Piazza Affari: soffrono Bper Banca e UniCredit

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Giornata inevitabilmente negativa per i mercati finanziari, che risentono della pressione suscitata dall’inasprimento dei toni fra Trump e Corea del Nord. I rapporti fra i due Paesi si sono inclinati nuovamente dopo che il regime di Pyongyang ha minacciato un attacco missilistico contro l'isola di Guam, territorio Usa nel Pacifico.In questo quadro anche Piazza Affari si sta piegando al clima di risk on internazionale: il FTSE Mib veleggia in ribasso dell’1,3% a ridosso di area 21.760 punti. Tanti i realizzi sulla piazza milanese, in particolar modo sul bancario dove le vittime sacrificali sono Bper Banca, -2,465 a 4,828 euro, Banco Bpm, -2,13% a 3,29 euro e UniCredit, -2% a 17,96 euro.L’unico titolo che al momento galleggia sopra la parità all’interno del principale listino è Leonardo, che guadagna lo 0,13% a 14,52 euro.