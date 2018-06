Rassicurazioni Tria non sufficienti, coppia Bagnai-Borghi fa volare spread +10% a 240 punti

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2018 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria all'Eurogruppo non sono sufficienti ad arginare la nuova ondata di sell off che si abbatte sui bond italiani. Tria ha affermato che "l'euro non è in discussione".Ma i mercati continuano a scontare sia l'effetto Daimler, che dimostra come i timori sulle conseguenze di una guerra commerciale sulla redditività delle aziende siano più che fondati, sia le nomine di Alberto Bagnai e di Claudio Borghi, rispettivamente alla presidenza della commissione Finanze del Senato e alla presidenza della commissione Bilancio del Senato.Lo spread BTP-Bund balza di oltre +10%, a 240 punti base, a fronte di rendimenti sui BTP decennali che mettono a segno un rialzo superiore a +6,5%, al 2,72%, dopo essere volati nei massimi intraday al 2,75%.L'avversione al rischio porta gli investitori a rifugiarsi nei Bund, con i rendimenti a 10 anni che crollano del 10% circa, allo 0,33%.