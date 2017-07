Rapporto ICE: quota commercio mondiale Italia torna a salire

Titta Ferraro 13 luglio 2017 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Nel 2016 per la prima volta dal 2011 la quota di mercato dell'Italia nel commercio mondiale è tornata a salire. L’Italia si è situata al 9° posto tra gli esportatori mondiali, al 6° posto della graduatoria dei saldi attivi commerciali, e al 13° per attrazione di investimenti diretti esteri. I primi quattro mesi del 2017 evidenziano un rafforzamento di questo trend con una crescita del 6,6%. Sono i principali risultati emersi dalla presentazione del Rapporto ICE 2016-2017 “L’Italia nell’economia internazionale” conclusasi questa mattina a MilanoIl piano Straordinario per il Made in Italy ha giocato un ruolo fondamentale con una spesa promozionale record di oltre 134 milioni di euro, distribuita su 800 iniziative che hanno permesso di assistere 17.000 imprese italiane (16.200 nel 2015).