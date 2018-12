Rapporto Censis: spesa per innovazione in calo, Italia è quinta per investimenti ricevuti da Ue

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Laspesa pubblica destinata in Italia alla ricerca è scesa da poco meno di 10 miliardi di euro nel 2008 a poco più di 8,5 miliardi nel 2017. Nel periodo è passata da 157,5 euro per abitante a 119,3 euro. Lo rileva il 52° Rapporto Censis, diffuso oggi. L'Italia è il quinto paese per finanziamenti europei ricevuti, dopo Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. E il quarto per numero di progetti finanziati: il 9,5% dei quasi 92.000 progetti che hanno ricevuto il contributo.