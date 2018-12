Rapporto Censis: potere d'acquisto famiglie sotto il 6% rispetto al 2008, aumenta forbice nei consumi

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Ilpotere d'acquisto delle famiglie italiane è ancora inferiore del 6,3% in termini reali rispetto a quello del 2008. E i soldi restano fermi, preferibilmente in contanti. E' ciò che emerge dal 52° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. La forbice nei consumi tra i diversi gruppi sociali si è visibilmente allargata negli ultimi anni: nel periodo 2014-2017 le famiglie operaie hanno registrato un -1,8% in termini reali della spesa per consumi, mentre quelle degli imprenditori un +6,6%.