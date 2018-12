Rapporto Censis: Italia verso un'economia individuale, la società è in crisi

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

"Andiamo da un'economia dei sistemi verso un ecosistema degli attori individuali, verso un appiattimento della società. In un ecosistema di attori ciascuno afferma un proprio paniere di diritti e perde senso qualsiasi mobilitazione sociale". E' una delle considerazioni generali del 52° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, in cui emerge una società in crisi. "Gli italiani - si legge nella nota Censis - sono incapsulati in un Paese pieno di rancore e incerto nel programmare il futuro. Ogni spazio lasciato vuoto dalla dialettica politica è riempito dal risentimento di chi non vede riconosciuto l'impegno, il lavoro, la fatica dell'aver compiuto il proprio compito di resistenza e di adattamento alla crisi".