Rapporto Abi: prestiti +2,8% annuo nel triennio 2017-2019, costi giù del 4% annuo

Titta Ferraro 29 dicembre 2017 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

L'Abi, nel rapporto di previsione AFO 2017-19, vede i prestiti al settore privato in aumento medio annuo del 2,8%. I ricavi sono attesi in crescita nel triennio per +2,5% in media d’anno, in particolare nella componente dei ricavi da servizi (in media +3,5% l’anno). I costi operativi sono visti in riduzione per circa il 4% l’anno. Il risultato netto d’esercizio, nuovamente positivo dal 2017, con un livello del Return On Equity (ROE) previsto al 5,2% a fine 2019.