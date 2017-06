Raid Guardia di Finanza in 5 banche italiane per vendita diamanti, coinvolte Intesa e UniCredit (rumor)

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2017 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Raid della Guardia di Finanza negli uffici di cinque banche in Italia per acquisire alcuni documenti. Tra queste, sarebbero coinvolte UniCredit e Intesa SanPaolo.La notizia è stata data da Reuters, che ha spiegato che i raid sarebbero legati a una indagine sulla vendita di diamanti ai clienti.Così Reuters:"La Guardia di Finanza ha effettuato in questi giorni acquisizioni di documenti in diverse istituti italiani in relazione alla discussa vendita di diamanti in banca su cui lo scorso novembre Consob ha acceso un faro dopo i dubbi sollevati dalla trasmissione di inchiesta di Rai Tre Report. Lo riferiscono alcune fonti investigative e a conoscenza della vicenda"."Le banche che sono state oggetto delle acquisizioni sono Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi, UniCredit e Popolare di Bari, secondo le fonti. Si è trattato di acquisizioni di documenti e materiale informatico. L'ipotesi di reato è truffa. I soggetti interessati non hanno commentato. Il decreto di acquisizione degli atti è stato firmato dal pm Grazia Colacicco".