Rai: via libera da cda a opzione acquisto diritti tv Champions League 2019-2020

25 gennaio 2019

Il consiglio di amministrazione Rai si è riunito ieri in Viale Mazzini presieduto da Marcello Foa e alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini per esaminare il piano industriale 2019-2021. Tra le decisioni prese, il board ha dato parere favorevole alla proposta dell'a.d. Salini di esercitare l'opzione per l'acquisto del pacchetto collegato ai diritti tv per la Champions League 2019-2020. E' quanto si apprende in una nota stampa diffusa in serata dal gruppo.