Rai Way vola a +18%, Opa su Ei Tower fa tornare voci risiko

Titta Ferraro 17 luglio 2018 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Impennata in Borsa per il titolo Rai Way che segna un balzo di oltre il 18% a quota 4,82 euro. A scaldare il titolo è la notizia dell'Opa di Mediaset e F2i su Ei Tower con un corrispettivo per azione di 57 euro, a premio del 19,2% rispetto ai prezzi medi ponderati del titolo Ei Towers negli ultimi 6 mesi.Notizia che ha spinto oggi Banca Akros ad alzare il giudizio su Rai Way da neutral a buy in virtù del riaccendersi dell'appeal speculativo su Rai Way che potrebbe veder tornare d'attualità l'ipotesi di una fusione con Ei Tower.