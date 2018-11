Rai Way: utile netto in crescita del 7,2% nei primi nove mesi del 2018

Alessandra Caparello 13 novembre 2018 - 16:19

Utile netto in crescita del 7,2% nei primi nove mesi del 2018 per Rai Way che tocca così i 47,2 milioni di euro. La società delle antenne della Rai arriva a toccare i 163,3 milioni di euro di ricavi in crescita dello 0,7%.L'indebitamento finanziario netto invece è risultato pari a 11,9 milioni (4,8 milioni al 31 dicembre 2017). Il gruppo conferma gli obiettivi per l'esercizio 2018 comunicati al mercato lo scorso 21 marzo.