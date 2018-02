Rai Way: offerta congiunta con F2i per Persidera

Luca Fiore 19 febbraio 2018 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Rai Way ha annunciato di aver sottoposto un’offerta congiunta con F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR - per Persidera.“La struttura dell’operazione come indicata nell’offerta prevederebbe l’acquisizione da parte di F2i della titolarità dei diritti d’uso delle frequenze attualmente rilasciate a Persidera per i propri multiplex DTT e l’acquisizione da parte di Rai Way dell’infrastruttura di rete con la contestuale sottoscrizione di un accordo pluriennale per la fornitura di servizi di broadcasting”, riporta la nota di Rai Way.