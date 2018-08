Rai, Di Maio: 'Foa non giornalista di partito. Senza intesa niente presidente'

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

"Marcello Foa non è un giornalista di partito. Fabrizio Salini non lo conoscevamo fino a 15 giorni prima di nominarlo. Quindi non si può dire che siano legati ai partiti. Ma finché non si troverà un'intesa tra gruppi è inutile mandare un nome alla vigilanza". Così ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio ai microfoni di Radio24.Di Maio ha aggiunto che il presidente "non si riesce a nominarlo perché non cediamo alle logiche di lottizzazione politica".