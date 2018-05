Raffica di sospensioni tra le banche, stop per Ubi Banca a -5,77%

Titta Ferraro 29 maggio 2018 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso anche per Ubi Banca. Il titolo dell'istituto bergamasco al momento dello stop cedeva il 5,77% a quota 3,23 euro.A soffrire è tutto il settore bancario in concomitanza con l'aumento dello spread Btp-Bund fino a 260 pb, sui massimi dal 2013, complice l'acuirsi delle tensioni politiche in Italia.