R&S Mediobanca: editoria italiana in affanno nel 2017

Alessandra Caparello 13 dicembre 2018 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

L’industria dell’informazione nel mondo non gode di buona salute e nel 2017 il giro d’affari globale è risultato in diminuzione, attestandosi a 150 miliardi di dollari complessivi, -2,2% sul 2016 e -8,6% sul 2013. Questo quanto emerge dall’edizione 2018 dell’indagine sull’editoria di R&S Mediobanca.Nel dettaglio anche in Italia il settore è in affanno e il trend negativo dei ricavi aggregati degli otto principali gruppi editoriali italiani prosegue nel 2017 nonostante qualche lieve segnale di miglioramento. I maggiori gruppi editoriali italiani hanno cumulato nel periodo 2013-2017 perdite nette per 1,2€ mld e solo Cairo Editore chiude il quinquennio in positivo (38€ mln).