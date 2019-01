Quota 100 e staffetta generazionale, Conte: "Per ogni uscita Eni assumerà tre persone"

Alessandra Caparello 11 gennaio 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Un altro passaggio del processo riformatore è quota 100. Vi anticipo solo che una importante azienda di stato, Eni, mi ha anticipato, ma non è la sola, che nel 2019 per un lavoratore che andrà in pensione con questa riforma ne verranno occupati 2-3”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte agli Stati generali dei Consulenti del lavoro parlando degli effetti di quota 100 e della famosa staffetta generazionale.