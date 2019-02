Quota 100, Inps: pervenute finora oltre 18mila domande, il 40% dal Sud

Alessandra Caparello 5 febbraio 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Oltre 18mila domande con quota 100, il 40% dalle regioni del Sud, quattro domande su dieci di pensionamento anticipato provengono da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Questi i dati aggiornati in merito alle richieste di quota 100 pervenute all’Inps fino alle ore 19:00 di ieri sera.Tra le città in testa secondo si confermano Roma con 1.777 richieste, Napoli 1.008 e Milano 748. A seguire altre grandi città, soprattutto del Sud: Palermo con 633 domande, Catania 607, Bari 534, Salerno 446, Torino 445, Messina 371, Firenze 319, Cosenza, Lecce e Cagliari 304. Molte domande sono state presentate da persone non occupate, mentre un terzo del totale delle domande arriva da dipendenti pubblici.