Qatar pronto a puntare su Deutsche Bank attraverso fondo sovrano QIA

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2019 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Il Qatar è pronto a investire nel colosso bancario tedesco Deutsche Bank, che sta continuando a trattare per una fusione con l'altra banca tedesca Commerzbank. E' quanto riporta Bloomberg.L'investimento dovrebbe avvenire attraverso il fondo sovrano del paese, il Qatar Investment Authority.Due altri veicoli di investimento del Qatar, controllati da membri della famiglia reale e da altri importanti politici, detengono già una partecipazione in Deutsche Bank.Il titolo Deutsche Bank è salito a Francoforte fino a oltre +2%, per poi rallentare a 8,19 euro.Il fondo del Qatar QIA, che gestisce asset per $320 miliardi, è conosciuto per i suoi investimenti in società famose del mondo Corporate.QIA detiene infatti diverse partecipazioni in società come Volkswagen e Rosneft.In occasione del World Economic Forum di Davos, il presidente del fondo, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha detto nel corso di un'intervista che Deutsche Bank è tra le principali società tedesche con cui il fondo sovrano è in contatto per l'acquisizione potenziale di una partecipazione.