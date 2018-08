Pubblica Amministrazione: 77 miliardi di fatture lumaca mettono a rischio sopravvivenza azienda

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Conuna cifra record di 77 miliardi di euro per 16 milioni di fatture lumaca pagate con ritardi che possono superare i 700 giorni le inefficienze della Pubblica Amministrazione mettono a rischio bilanci e sopravvivenza delle aziende. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Mef in relazione all’allarme lanciato dalla Uilpa sulla necessità di rinnovare l’organico dei dipendenti pubblici in Italia per rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione. In Italia 6 enti pubblici su 10 pagano oltre la scadenza le fatture ai propri creditori. Le situazioni più gravi si registrano al Centro Sud dove si superano anche i 24 mesi di ritardo.