Prysmian, vinta commessa per collegamenti in cavo sottomarino nel Mare del Nord

18 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha acquisito una commessa da parte di Van Oord Offshore Wind B.V. per la realizzazione di un sistema in cavo sottomarino inter–array che collegherà le turbine dei parchi eolici nel Mare del Nord. In particolare, Prysmian sarà responsabile per la progettazione, la produzione, la fornitura e il collaudo di circa 175 km di cavi e tutti i relativi accessori per i parchi eolici Borssele III e IV, vicino al confine meridionale della zona economica esclusiva (ZEE) olandese, a circa 25 km dalla costa.Il progetto fornirà elettricità sostenibile e a basse emissioni di CO2 a oltre 800.000 famiglie in Olanda e rientra in un piano energetico più ampio promosso dal governo olandese per lo sviluppo di un mix energetico in grado di generare, entro il 2023, il 16% del totale dell’energia attraverso fonti rinnovabili. Tutti i cavi saranno prodotti nel centro di eccellenza di Prysmian di Pikkala (Finlandia). La consegna dei cavi è prevista agli inizi del 2020.