Prysmian, vinta commessa da 33 milioni a Singapore per sviluppo rete elettrica

15 novembre 2018 - 14:27

Prysmian ha vinto una commessa dal valore di 33 milioni a Singapore per lo sviluppo della rete elettrica. Nel dettaglio, il gruppo dei cavi per l'energia e le telecomunicazioni ha acquisito dalla utility SP Power Assets una commessa per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di due sistemi in cavo ad alta tensione per la trasmissione di energia tra le sottostazioni di Rangoon e Paya Lebar. Il cavo e gli accessori verranno forniti dallo stabilimento del gruppo recentemente inaugurato in Cina. "Si tratta di un incarico di rilevanza strategica per Prysmian poiché per la prima volta dopo tanti anni è stata coinvolta in un progetto di tali dimensioni nella regione Apac (Asia-Pacifico, ndr)", si legge nella nota odierna. La consegna e il collaudo di questo progetto sono previsti per il 2020.La notizia è positiva e rallenta la discesa del titolo Prysmian a Piazza Affari, che nel corso della mattina ha lasciato sul parterre oltre 4 punti percentuali. Dopo l'annuncio della commessa, l'azione riduce le perdite a un -3,9%. A pesare sugli scambi la cautela di alcuni broker sul prossimo futuro espressa dopo i conti diffusi ieri a mercato chiuso.