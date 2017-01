Prysmian: titolo negativo dopo collocamento 1,85% del capitale da parte di primo socio

Luca Fiore 19 gennaio 2017 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Segno meno sul listino milanese per Prysmian, in rosso dell’1,21% a 24,47 euro. Ieri sera Clubtre, società di cui TIP (Tamburi Investment Partners) detiene il 43,28%, ha annunciato l’intenzione di cedere 4 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti al 1,85% del capitale, tramite un processo di “accelerated bookbuilding”.



“Tale operazione rappresenta un parziale realizzo del rilevante investimento effettuato nel 2010 da TIP che comunque manterrà tramite Clubtre una partecipazione significativa in Prysmian”, riporta la nota di TIP.



A completamento dell’operazione Clubtre detiene circa 8,7 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti al 4,01% del capitale sociale, rimanendo il principale azionista singolo.