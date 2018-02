Prysmian, stretta collaborazione con Microsoft per sviluppo smart office

Valeria Panigada 13 febbraio 2018 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato la collaborazione con Microsoft per un progetto di trasformazione digitale centrato sullo smart working. Il percorso ha visto l'eliminazione dei pc desktop con l'introduzione di device mobili, l'adozione di Office 365 e Windows 10 e il business social network Yammer come social aziendale.Secondo Prysmian, lo smart working genererà benefici importanti non solo sul piano economico: l’uso della carta è calato del 60%; è diminuito il numero delle stampanti; i country meeting vengono organizzati solo via Skype con un taglio dei costi per le trasferte. Interessanti le efficienze anche sul fronte strettamente IT, dal momento che i software, grazie al cloud, si installano in meno tempo e vengono periodicamente aggiornati in automatico, "tutto ciò si riflette in un risparmio di tempo e costi e al contempo nella possibilità di dedicare risorse su progetti a valore aggiunto".