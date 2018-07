Prysmian: si dimette il presidente Massimo Tononi

Alessandra Caparello 25 luglio 2018 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Massimo Tononi si è dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian, con efficacia dal termine della riunione del Consiglio di Amministrazione che approverà i risultati del Gruppo Prysmian al 30 giugno 2018, riunione ad oggi fissata per il 18 settembre 2018.Le dimissioni del dott. Tononi sono state presentate a seguito della nomina in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in conseguenza della quale ha ritenuto opportuno rinunziare a tutte le cariche rivestite in altre società, come si legge in una nota del gruppo.