Prysmian si aggiudica nuovo contratto in Spagna nel segmento di cavi a bassa e media tensione

Alessio Trappolini 22 agosto 2017 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

Seduta in moderato rialzo per Prysmian, che questa mattina si è aggiudicata un nuovo contratto per la fornitura di cavi a quattro centri di produzione in territorio spagnolo per un importo intorno a 30 milioni.Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola sarebbero 4 le società che hanno vinto la gara indetta da Iberdrola: Top Cable, General Cable e Cabelte, oltre alla multinazionale milanese, che nei prossimi 3 anni forniranno cavi a media e bassa tensione negli stabilimenti iberici.Il titolo al momento guadagna circa mezzo punto in Borsa a 26,24 euro. Secondo gli analisti di Mediobanca tuttavia, si tratta di un contratto “di piccole dimensioni, in un segmento con bassi margini di guadagno”.