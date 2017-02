Prysmian: si aggiudica commessa in Francia da 300 milioni di euro

Alberto Bolis 21 febbraio 2017 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Prysmian si è aggiudicata un contratto del valore di oltre 300 milioni di euro con la Reseau de Transport d'Eletricite (RTE) per la realizzazione dei sistemi in cavo sottomarino per i collegamenti di tre parchi eolici offshore con la rete elettrica francese. Si tratta dei primi collegamenti realizzati da RTE in Francia per trasmettere ad aziende e abitazioni energia rinnovabile prodotta da impianti eolici off-shore.