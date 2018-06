Prysmian: scatta lo stop al ribasso (-9%), warning su 2018 spaventa il mercato

Titta Ferraro 25 giugno 2018 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Si accentua il calo di Prysmian che al momento risulta sospesa per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Al momento dello stop cedeva il 9,4% a quota 21,02 euro.Pesa la revisione al ribasso della stima per l'Ebitda 2018 a causa di maggiori costi in relazione ad alcune problematiche di funzionalità di un cavo di collegamento sottomarino tra Scozia e Galles nel contratto Westernlink. La nuova stima è tra 860-920 milioni rispetto alle precedenti stime che erano comprese tra 910 e 970 milioni.