Prysmian: scatta a Piazza Affari, titolo in cima al listino italiano

Alessio Trappolini 10 gennaio 2017 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari mentre il FTSE Mib prosegue debole sul filo della parità brilla Prysmian che si colloca in cima al principale listino italiano con un rialzo del +2,3% a 24,51 euro. Alla base dell’allungo non vi sono particolari notizie di tipo fondamentale, mentre dal punto di vista grafico il titolo è rimbalzato dopo aver toccato il supporto grafico di area 23,8-24 euro.

Il 2017 sarà un anno ostico per la società italiana. Secondo quanto riportato da Jawahar Hingorani di Bloomberg il titolo potrebbe beneficiare da un lato dalle spese per investimenti su linee telefoniche e fibra ottica messe in conto dei grandi gruppi europei, ma dall’altro lato “lo stesso settore di servizi pubblici è alla ricerca di nuovi driver di redditività, elemento questo che potrebbe porre pressione sui margini di Prysmian”.