Prysmian prepara aumento di capitale da 500 mln per finanziare acquisto General Cable

Titta Ferraro 28 febbraio 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria della Società in data 12 aprile 2018 per deliberare in merito alla proposta di aumento di capitale sociale per un controvalore massimo di 500 milioni di euro, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2019. L'aumento è subordinato al closing dell’acquisizione di General Cable Corporation (GCC).L’amministratore delegato Valerio Battista ha confermato la previsione del closing dell’acquisto di General Cable entro il terzo trimestre 2018. "L’aumento di capitale da €500 milioni da sottoporre all’approvazione dei nostri azionisti è finalizzato a mantenere adeguata flessibilità finanziaria della Società, ha aggiunto Battista.