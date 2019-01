Prysmian premiata da JAC per performance sostenibilità dello stabilimento in Romania

Titta Ferraro 17 gennaio 2019 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Lo stabilimento Prysmian Group di Slatina (Romania), la più grande fabbrica di cavi ottici d’Europa, ha ottenuto uno riconoscimento da parte di JAC (Joint Audit Cooperation) per le elevate performance di sostenibilità. La cerimonia si è svolta oggi, a Shenzhen, nell’ambito dell’ottavo JAC Forum durante il quale sono state premiate le aziende nel settore delle ICT (Information Communication Technology) che si sono contraddistinte per l’impegno nella Corporate Social Responsibility.JAC è un'associazione internazionale composta dai principali operatori delle telecomunicazioni che valuta e promuove l'implementazione di best practice di CSR nei centri produttivi delle aziende che operano nel settore. Il processo di audit e valutazione ha valutato eccellente la performance delle politiche di Corporate Social Responsibility adottate da Prysmian Group a Slatina, con un punteggio complessivo di 96,9 su 100 e un rating “A”.“Questo importante riconoscimento conferma l’impegno di Prysmian Group nella promozione di attività e progetti che puntano a creare valore per tutti gli stakeholder, in particolare le comunità e i territori nei quali operiamo”, ha affermato Andrea Pirondini, Chief Operating Officer di Prysmian Group.