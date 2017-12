Prysmian: nuova commessa nelle Filippine da 150 mln di euro

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group si è aggiudicato una commessa del valore di oltre 150 milioni di euro assegnata dall'operatore della rete elettrica filippina Ngcp (National Grid Corporation of the Philippines) e relativa a progettazione, fornitura, installazione e collaudo di due collegamenti in cavo sottomarino tra le isole Cebu e Negros nelle Filippine. Il progetto, spiega la società in una nota, rientra in un più ampio piano di sviluppo avviato da Ngcp e volto a collegare tra loro le isole Cebu, Negros e Panay e a consolidare l'intera rete di trasmissione dell’energia elettrica delle Filippine. Il collegamento in cavo sottomarino svolgerà un ruolo essenziale nell'ambito del piano.