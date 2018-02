Prysmian: nuova commessa da 40 mln nel settore cavi sottomarini

michele fanigliulo 2 febbraio 2018 - 11:26

Prysmian ha acquisito, in seguito ad una gara con bando europeo, un nuovo contratto del valore di circa 40 milioni per la realizzazione del nuovo collegamento elettrico sottomarino fra l’isola di Capri e Sorrento (Napoli) da Terna Rete Italia.Il progetto prevede l’installazione “chiavi in mano” di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata da 150 kV dalla Stazione di Sorrento alla stazione elettrica posizionata nell’isola Ecologica di Gasto a Capri, lungo un tracciato che include circa 16 km di rotta sottomarina e 3 km sulla terraferma. I cavi per il collegamento Capri - Sorrento saranno prodotti nel centro di eccellenza produttiva e tecnologica per cavi sottomarini del Gruppo di Arco Felice (Napoli).CommentoLa notizia è positiva ma il titolo cede 1,2%. Il peso della commessa infatti è poco significativo in termini di portafoglio ordini.