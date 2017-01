Prysmian: lanciato bond equity linked 5 anni da 400 milioni

Alessio Trappolini 12 gennaio 2017 - 09:12

Prysmian ha lanciato un prestito obbligazionario equity linked con importo nominale da 400 milioni di euro. Lo ha comunicato la società questa mattina, precisando che “il valore potrà aumentare fino a 500 milioni al momento del pricing”. La durata del prestito è di 5 anni (gennaio 2022). La cedola sarà compresa fra lo 0% e lo 0,125% annuo che l’azienda pagherà semestralmente in via posticipata.



Secondo quanto specificato dal comunicato “la società avrà la possibilità di esercitare un'opzione di tipo call su tutte le obbligazioni in circolazione al loro valore nominale (oltre agli eventuali interessi maturati ma non corrisposti) a partire dal 1 febbraio 2020, se il valore delle azioni dovesse superare il 130% del prezzo di conversione per un determinato periodo di tempo”.



Inoltre, previa autorizzazione assembleare straordinaria, i bond potranno essere convertiti in azioni ordinarie della società

attraverso un aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione.