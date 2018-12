Prysmian la migliore del Ftse Mib dopo commessa negli USA

simone borghi 18 dicembre 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Acquisti sostenuti sul titolo Prysmian a Piazza Affari che viaggia in rialzo del 3% a 17 euro, in vetta al Ftse Mib (+0,1%).Il leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni si è aggiudicato una nuova commessa per la progettazione, produzione, fornitura e collaudo di 6 km di sistema in cavo sottomarino, nonché dei relativi accessori per il cablaggio del collegamento tra Deer Island e l'entroterra nel Massachusetts (USA). Prysmian sarà anche responsabile della fornitura e installazione di 8 km di cavi terrestri insieme ai relativi accessori. La consegna del progetto è prevista agli inizi del 2019.La commessa è stata assegnata da Caldwell Marine International LLC, appaltatore statunitense attivo nel settore delle costruzioni e specializzato nel supportare le utility nelle attività operative sottomarine.Nel corso degli anni, il Gruppo ha investito ingenti risorse nell’ upgrade dei propri asset, con l’obiettivo di soddisfare al meglio i bisogni del mercato, proponendosi come provider di soluzioni “chiavi in mano” in grado di offrire la più ampia gamma di sistemi in cavo ad alta e media tensione, in corrente alternata e continua. Inoltre, la recente acquisizione di General Cable ha rafforzato ulteriormente il posizionamento del Gruppo all’interno del settore dei cavi sottomarini statunitense.Si segnala infine che Banca Akros ha confermato la raccomandazione accumulate e il target price di 26,50 euro. La commessa, a detta della banca d’affari, è positiva ma è comunque di dimensioni limitate.