Prysmian: investimento di oltre 170 mln di euro per nuova nave posacavi

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group investirà oltre 170 milioni di euro per una nuova nave posacavi all'avanguardia. Lo rende noto il gruppo italiano leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni in un comunicato. Questo asset strategico, sottolinea Prysmian, consoliderà l’approccio “chiavi in mano” di Prysmian che permette di fornire progetti EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation) con soluzioni “end-to-end” che includono servizi di ingegnerizzazione, produzione, installazione, monitoraggio e diagnostica dei sistemi in cavo sottomarino per la trasmissione di energia. In particolare l’investimento nella nuova nave è finalizzato a supportare le prospettive di crescita a lungo termine del gruppo nel mercato dei sistemi in cavo sottomarino, rafforzandone le capacità di installazione ed esecuzione di progetti di interconnessione e di cablaggio di parchi eolici offshore. La nuova nave sarà operativa entro il secondo trimestre del 2020 e affiancherà le altre navi della flotta Prysmian, Giulio Verne, Cable Enterprise e Ulisse.