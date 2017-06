Prysmian: investimenti per 250 mln di euro in stabilimenti di cavi e fibre ottiche

Daniela La Cava 13 giugno 2017 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha inaugurato oggi la sua nuova fabbrica di cavi ottici a Slatina in Romania, la più grande in Europa. Questo nuovo stabilimento fa parte di un investimento triennale di 250 milioni di euro volto ad ampliare la capacità produttiva del gruppo a livello mondiale per soddisfare la crescente domanda di cavi ottici per lo sviluppo delle nuove reti di telecomunicazioni ad alta velocità.

"Come leading player mondiale nell'industria, ci impegniamo a supportare le necessità dei Governi e degli

operatori di telecomunicazioni impegnati nello sviluppo delle nuove reti a banda larga, continuando ad investire nella capacità produttiva di cavi e fibre ottiche, così come in nuove tecnologie e know-how", ha affermato Philippe Vanhille, senior vice president del business telecom di Prysmian Group.

Andrea Pirondini, chief operating officer di Prysmian Group, ha dichiarato: "Gli investimenti coinvolgono sia stabilimenti di cavi e fibre ottiche già esistenti in Italia, Francia, Olanda, Nord e Sud America, sia lo sviluppo di nuovi impianti come quelli di Slatina in Romania, Presov nella Repubblica Slovacca e Durango in Messico".