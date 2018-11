Prysmian: intesa con GCC Lab in Arabia Saudita, titolo balza in testa al Ftse Mib

Daniela La Cava 29 novembre 2018 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Prysmian balza in testa al Ftse Mib, registrando un rialzo di oltre il 5% a 16,185 euro. Questa mattina il gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni ha annunciato di avere siglato un memorandum di intesa non vincolante con GCC Electrical Equipment Testing Laboratory (GCC Lab), un laboratorio di prove per i sistemi in cavo per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica sito a Dammam (Arabia Saudita), per una cooperazione tecnica congiunta volta a sviluppare servizi a supporto delle attività di prova, ispezione e certificazione nella regione del Gulf Cooperation Council (GCC).Nel dettaglio, Prysmian collaborerà con GCC Lab per effettuare misurazioni di scariche parziali (Partial Discharge - PD), utilizzando la tecnologia wireless PRY-CAM di proprietà del Gruppo, per conto di terze parti sia presso GCC Lab, sia in situ. È quanto si apprende in una nota di Prysmian nella quale si indica che il memorandum di intesa ha una validità di 60 mesi e sarà convertito in un accordo definitivo entro i primi 12 mesi di collaborazione.In merito all'accordo Prysmian spiega inoltre che "la tecnologia wireless PRY-CAM per la misurazione rapida, accurata, affidabile, efficace e in modalità on-line delle scariche parziali, consente di effettuare attività di diagnostica e di localizzazione delle anomalie pur mantenendo il sistema esaminato in esercizio ed è applicabile a tutti gli aspetti della valutazione delle condizioni di sistemi ed apparecchiature elettriche per classi di tensione comprese tra i 3 e i 600 kV. I dati raccolti sono archiviati attraverso un sistema in cloud per essere resi disponibili e condivisi a distanza".