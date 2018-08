Prysmian fornirà cavi per il più grande parco eolico offshore al mondo

Valeria Panigada 2 agosto 2018 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata una nuova commessa da parte di Ørsted Wind Power, per la fornitura di collegamenti sottomarini inter-array per quello che sarà il parco eolico più grande al mondo. Prysmian si occuperà della progettazione, produzione, fornitura e collaudo di cavi sottomarini inter-array che collegheranno 110 delle 165 turbine eoliche e la sottostazione offshore. La consegna avverrà entro la fine del 2021. Il parco eolico Hornsea 2, localizzato a 89 km dalla costa dello Yorkshire, operativo nel 2022, sarà in grado di fornire energia rinnovabile ad oltre 1,3 miliardi di abitazioni.