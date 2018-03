Prysmian, firmato primo contratto con la filippina JG Summit Petrochemicals

Valeria Panigada 21 marzo 2018 - 11:36

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha siglato un accordo con JG Summit Petrochemicals Group (JGSPG) per la fornitura di circa 820 km di cavi per applicazioni nell’industria petrolifera e petrolchimica. Gli impianti di JGSPG si trovano a Batangas City, a 120 km sud dell’area metropolitana di Manila. Nel dettaglio, Prysmian fornirà un pacchetto completo di soluzioni in cavo di potenza, strumentazione e controllo, e telecomunicazioni per applicazioni Plant & Petrochemical per la prima fase del progetto di espansione, che avrà inizio nel corso del 2018. I cavi saranno prodotti negli stabiliment di Tianjin e Suzhou in Cina a partire dal secondo trimestre dell'anno.