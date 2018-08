Prysmian: firmato contratto con cinese per fornitura cavi in parco solare in Argentina

Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha siglato un accordo con il contractor cinese Talesun (per conto di Shangai Electric, contractor principale del progetto) per la fornitura di cavi, accessori, sistemi e servizi di monitoraggio e supervisione di progetto per il parco solare di Cauchari, in Argentina. Il progetto consiste in un impianto fotovoltaico da 315 MW, situato nella provincia di Jujuy, nelle vicinanze del confine nord-occidentale con il Cile, in una delle aree a maggior concentrazione di radiazioni solari al mondo. Il parco solare di Cauchari è il primo progetto firmato ufficialmente dai governi di Argentina e Cina nell’ambito dell’iniziativa OBOR (“One Belt One Road”) e relative estensioni.