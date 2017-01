Prysmian: firmato accordo con East Anglia One da 27 milioni di sterline

Alessio Trappolini 30 gennaio 2017 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha firmato un contratto con la società britannica East Anglia One Limited per la fornitura e l’installazione chiavi in mano di un sistema in cavo terrestre destinato al parco eolico offshore East Anglia One. La commessa ha un valore da 27 milioni di sterline (31,7 milioni di euro).



Nel dettaglio, il progetto consiste nell’installazione di 102 turbine in grado di produrre energia elettrica sufficiente per alimentare 500.000 abitazioni. Tale contratto include la fornitura e installazione di un sistema in cavo realizzato in doppio circuito a 220kV che coprirà la distanza dalla spiaggia di Bawdsey fino ad una sottostazione di Bramford, per un totale di 37 km.



Al 30 settembre 2016 (ultimo bilancio approvato) il portafoglio ordini del gruppo milanese era pari a 2.200 milioni. Oggi il titolo perde l’1,2% a 24,72 euro, sovraperformando il FTSE Mib che cede il 2% a 18.936 punti.