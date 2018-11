Prysmian, contratto da 125 mln in Grecia per prima interconnessione elettrica sottomarina

Valeria Panigada 27 novembre 2018 - 14:29

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha finalizzato oggi il contratto del valore di 125 milioni di euro con Ipto (Independent Power Transmission Operator), responsabile della rete elettrica in Grecia, per la realizzazione della prima interconnessione elettrica in cavo sottomarino per connettere l'isola di Creta e la Grecia continentale (regione del Peloponneso). I cavi sottomarini verranno prodotti nel centro Prysmian di Arco Felice, in provincia di Napoli. Il completamento del progetto è previsto per il 2020.