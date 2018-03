Prysmian: contratto con Royal Atlantis Resort di Dubai

Daniela La Cava 1 marzo 2018 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha annunciato che fornirà oltre 400 km di cavi resistenti al fuoco per il Royal Atlantis Resort a Dubai. Nel dettaglio, il gruppo italiano ha fatto sapere di essersi aggiudicato un contratto da circa 3 milioni di euro per fornire una combinazione di cavi resistenti al fuoco FPPLUS e FP400, che permettono in caso di incendio una maggiore funzionalità del cavo, una ridotta propagazione della fiamma e bassissime emissioni di gas irritanti e corrosivi. I cavi, si legge in una nota, saranno forniti a diversi contractors elettrici coinvolti nel progetto da distributori specializzati di Prysmian Group tra il 2018 e 2019.