Prysmian: condizioni e termini dell'aumento di capitale al via il 2 luglio, prezzo fissato a 15,31 euro

28 giugno 2018 - 08:54

Tutto pronto per l'aumento di capitale da quasi 500 milioni di euro di Prysmian. L'operazione, finalizzata a sostenere l'acquisizione di General Cable conclusa a inizio mese, partirà il 2 luglio per concludersi il 19 luglio con diritti di opzione negoziabili sul MTA dal 2 al 13 luglio.I termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale, approvati dal cda di Prysmian, prevedono l'emissione di 32.652.314 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 15 diritti di opzione. Per ciascuna azione esistente verrà infatti accreditato un diritto di opzione, mentre per ogni obbligazione convertibile verranno accreditati 2.915 diritti d'opzione.Il prezzo di emissione è 15,31 euro per ogni nuova azione, per un controvalore complessivo di 499.906.927,34 euro, di cui 496,6 milioni a titolo di sovrapprezzo.La società ha sottoscritto un contratto di garanzia con Banca IMI, Goldman Sachs e Mediobanca che, in qualità di Joint Global Coordinator, si sono impegnate a sottoscrivere le nuove azioni in numero corrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell'offerta fino al controvalore complessivo dell'aumento di capitale.