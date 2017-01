Prysmian: concluso collocamento del bond equity linked di 500 milioni

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 18:45

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha reso noto di aver concluso il collocamento del prestito obbligazionario “equity linked” per un importo nominale di 500 milioni di euro. Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e saranno di tipo "zero coupon".



Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni è pari a 34,2949 euro ed è stato fissato tramite applicazione di un premio del 41,25% oltre il prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della Società.



Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della società dopo l’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria, di un aumento di capitale destinato alla conversione.



La società avrà la possibilità di esercitare un'opzione di tipo "call" su tutte le obbligazioni in circolazione al loro valore nominale dal 1 febbraio 2020, qualora il valore delle azioni superasse il 130% del prezzo di conversione per un determinato periodo di tempo.