Prysmian completa l'acquisizione di General Cable

Titta Ferraro 6 giugno 2018 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha portato a termine in data odierna l’acquisizione di General Cable. Come previsto dall’accordo di fusione stipulato tra le parti il 3 dicembre 2017, Prysmian ha acquistato tutte le azioni ordinarie di General Cable in circolazione per un corrispettivo in denaro pari a 30 dollari per azione, pari a complessivi 3 mld di dollari circa. Con il completamento dell’operazione, General Cable è divenuta una società a capitale privato e pertanto le sue azioni non sono più quotate presso il NYSE, né presso altri mercati.