Prysmian: commessa per connettere parco eolico offshore galleggiante di Kincardine in UK

Daniela La Cava 24 gennaio 2018 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group si è aggiudicata una nuova commessa assegnata da Cobra Wind International Ltd per realizzare il sistema in cavo che collegherà il parco eolico offshore galleggiante di Kincardine all’entroterra britannico. Per il gruppo si tratta del primo progetto per il cablaggio di un parco eolico offshore galleggiante. Secondo quanto si apprende in una nota, la commessa prevede la progettazione e la fornitura di due cavi sottomarini per la trasmissione di energia, dei cavi inter-array e dei relativi accessori per collegare le turbine del parco eolico offshore galleggiante di Kincardine, situato a circa 15 km a sudest di Aberdeen (Scozia) alla rete elettrica di terraferma. L’installazione è prevista durante il 2018 e 2019. "Siamo consapevoli della crescita continua che sta vivendo il settore emergente dei parchi eolici offshore galleggianti, un mercato che è per noi di particolare interesse strategico", ha sottolineato Alessandro Panico, sales team Manager - offshore wind di Prysmian Group.