Prysmian, collaudato con successo il collegamento in cavo sottomarino nelle Filippine

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha fatto sapere che è stato concluso con successo il collaudo del collegamento elettrico in cavo sottomarino fra le isole di Negros e Panay, nelle Filippine. Si tratta della prima tappa del progetto CNP-1 (Cebu-Negros-Panay fase 1), assegnato al gruppo nel dicembre 2014 dall’operatore della rete elettrica delle Filippine NGCP (National Grid Corporation of the Philippines). Questo progetto è volto a rafforzare la rete di trasmissione elettrica del Paese. “Siamo orgogliosi di aver portato a termine l’intero progetto nei tempi e costi prestabiliti grazie alla stretta collaborazione con NGCP”, ha spiegato Massimo Battaini, energy projects senior vice president di Prysmian Group.